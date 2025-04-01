Река Ишим в Тюменской области вышла на пойму

В районе села Ильинка в Казанском районе Тюменской области река Ишим уже вышла на пойму, сообщил своем Telegram-канале губернатор региона Александр Моор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: канал губернатора Тюменской области Александра Моора в Telegram Фото: канал губернатора Тюменской области Александра Моора в Telegram

«Уровень на сегодняшнее утро составляет 718 см. За прошедшие сутки река прибавила 25 см. До отметки "опасное явление" остается 82 см»,— отметил губернатор.

Он также сообщил, что в Казанском районе в 2024 году во время паводка больше всего домов пострадало в деревне Большие Ярки. Сейчас там готово 350 м насыпи из 874 м, завершить ее возведение планируется 4 апреля.

Ранее жители Казанского района в рамках подготовки к паводку подготовили 2 тыс. мешков с песком для защиты гидротехнических сооружений. Согласно предварительным прогнозам, паводок придет в Тюменскую область к середине апреля.

Ирина Пичурина