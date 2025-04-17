В Ростовской области вечером 17 апреля объявили беспилотную опасность
В четверг 17 апреля поздно вечером на всей территории Ростовской области объявили беспилотную опасность. Информация об этом появилась в 23.12 в приложении МЧС России.
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
«Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам», — говорится в сообщении.
До этого опасность атаки БПЛА в регионе объявляли, например, 11 апреля, также вечером. А еще раньше – 1, 2, 4 и 8 апреля.
Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», сегодня, 17 апреля, около 15.40 над территорией Дона был перехвачен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.