В Ростовской области вечером 11 апреля объявили беспилотную опасность

Во пятницу 11 апреля поздно вечером на всей территории Ростовской области объявили беспилотную опасность. Информация об этом появилась в приложении МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

«Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам», — говорится в сообщении.

До этого опасность атаки БПЛА в регионе объявляли, например, также вечером 8 апреля. А еще раньше – 1, 2 и 4 апреля.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», 5 апреля Ростовское городское управление ГО и ЧС выпустило памятки с информацией о том, что должен делать каждый житель в случае ракетной и беспилотной опасности. Эти материалы опубликованы на официальных интернет-ресурсах УГОЧС.

Ефим Мартов