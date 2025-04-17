Над Ростовской областью сбит беспилотник

Сегодня около 15:40 над Ростовской областью перехвачен украинский беспилотник. Об этом сообщает министерство обороны России в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Уточняется, что речь идет о беспилотном летательном аппарате самолетного типа. По цели отработали средства ПВО.

Врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале, что атака была отражена в Обливском районе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.

Мария Иванова