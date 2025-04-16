Боец «Орлана» пострадал при атаке БПЛА в Белгородской области

ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство в селе Борки Валуйского округа Белгородской области. В результате пострадал боец подразделения «Орлан». Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Пострадавшего доставили в Валуйскую центральную райбольницу. У него диагностировали множественные слепые осколочные ранения рук и ног, минно-взрывную травму.

Также вечером атакам со стороны Украины подверглись девять населенных пунктов шести белгородских муниципалитетов. В результате никто не пострадал, однако установлен ряд разрушений.

В селе Муром Шебекинского округа дрон ударил по недействующему объекту торговли — здание сгорело. В районе села Белянка беспилотник атаковал грузовой автомобиль, у него поврежден прицеп.

В райцентре Красная Яруга от удара FPV-дрона пострадало остекление административного здания. В результате детонации второго БПЛА повреждены две припаркованных машины и остекление частного дома. Третий дрон атаковал еще один частный дом — у него повреждена стена.

В Грайворонском округе в село Мокрая Орловка из-за удара беспилотника нарушена линия электропередачи. Часть жителей населенного пункта осталась без света. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны.

В селе Волчья Александровка Волоконовского района дрон взорвался в частном домовладении — пострадала теплица.

В Белгородском районе в селе Николаевка FPV-дрон атаковал грузовик — у него разбито лобовое стекло, повреждена кабина. В селе Красный Октябрь беспилотник ударил по сельхозпредприятию, в результате были повреждены остекление и фасад административного здания.

В Борисовском районе в селе Березовка в результате атаки БПЛА в частном доме и хозпостройке были выбиты окна. В селе Байцуры от детонации дрона возле частного дома была перебита газовая труба, утечка газа устранена.

Алина Морозова