ВСУ обстреляли десять белгородских муниципалитетов за сутки; есть разрушения

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины ударили по десяти муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 60 боеприпасов и 67 БПЛА. Никто не пострадал. Разрушения получили пять частных домовладений и 13 транспортных средств, а также — трактор. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгородском районе села Бессоновка, Ближнее, Красный Октябрь, Николаевка, Новая Нелидовка и Ясные Зори атаковали семью беспилотниками, один из которых сбила система ПВО. В селе Красный Октябрь пострадали семь транспортных средств, в селе Новая Нелидовка — частный дом, в селе Николаевка — линия электропередачи, в селе Ясные Зори — административное здание.

В Борисовском районе по поселку Борисовка ударили одним дроном — повреждения получил коммерческий объект.

В Валуйском округе поселок Уразово, села Борки, Вериговка, Герасимовка, Долгое и Казинка подверглись атакам 11 БПЛА, шесть из которых подавили. В поселке разрушения установлены в подсобном помещении и здании сельхозпредприятия.

В Волоконовском районе по поселку Пятницкое, селам Борисовка, Голофеевка и хутору Плотвянка ударили с помощью одного боеприпаса и семи дронов, шесть из которых сбили. На хуторе повреждения получили частный дом, автомобиль, хозпостройки.

В Грайворонском округе села Безымено, Замостье, Мокрая Орловка, Пороз и Сподарюшино обстреляли с помощью 11 боеприпасов и пяти БПЛА. В Замостье сгорел трактор.

Над Красногвардейским районом система ПВО ликвидировала беспилотник самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет.

В Краснояружском районе поселки Красная Яруга, Прилесье, Степное, села Вязовое, Графовка, Демидовка, Поповка и Староселье обстреляли с помощью 38 боеприпасов и пяти дронов, два из которых сбили. Пострадали три частных дома, машина и линия электропередачи.

В Новооскольском округе село Макешкино и хутор Бондарев атаковали двумя беспилотниками, один из которых ликвидировала система ПВО. Обошлось без последствий.

Поселок Ракитное попал под удар одного БПЛА — на парковке предприятия повреждены два грузовика.

В Шебекинском округе город Шебекино, села Вознесеновка, Ивановка, Красная Поляна, Муром, Новая Таволжанка и хутор Марьино обстреляли с помощью десяти боеприпасов и 27 беспилотников, 23 из которых сбили. В Шебекине разрушения получила надворная постройка, в селе Новая Таволжанка — две легковушки.

Сутками ранее ВСУ атаковали девять муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 20 боеприпасов и 64 БПЛА. В результате пострадали два мирных жителя, установлен ряд разрушений.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова