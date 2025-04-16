Два белгородца пострадали в результате атак дронов

Два населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам ВСУ. Пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

В поселке Красная Яруга FPV-дрон ранил мужчину. Белгородца с минно-взрывной травмой доставили в Ракитянскую центральную районную больницу, где ему оказали первую помощь. Затем его перевезли в городскую больницу №2 Белгорода. Сюда же направился пострадавший в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. Дрон ударил по его автомобилю, ранив мужчину. С черепно-мозговой травмой и осколочными ранениями головы, его доставили в медучреждение. Необходимая помощь уже оказывается, сообщил Гладков.

Анна Швечикова