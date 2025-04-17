Додик не боится санкций ЕС из-за визита в Москву 9 Мая

Президент входящей в состав Боснии и Герцеговины Республики Сербской Милорад Додик назвал большой честью приглашение Владимира Путина на празднование 80-летия Победы. Он заявил, что не боится европейских санкций из-за визита в Москву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Он отметил, что в ходе поездки состоится его встреча с «одним из важнейших мировых лидеров», имея в виду господина Путина. «Я хочу быть там в это время и поеду»,— сказал господин Додик в интервью Радио и телевидению Республики Сербской (цитата по ТАСС).

Кремль сообщал, что на парад Победы в Москве приедет более 20 глав государств и правительств. О таких планах говорили в том числе президент Сербии Александр Вучич, премьер Словакии Роберт Фицо, премьер Армении Никол Пашинян, председатель Китая Си Цзиньпин.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас потребовала от стран—кандидатов в ЕС не участвовать в праздновании. Господин Фицо назвал это требование неуважительным, господин Вучич тоже исключил отказ от поездки в Москву.

Подробности — в материале «Ъ» «Перетягивание парада».