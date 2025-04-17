Депутаты отказались освобождать от земельного налога «Екатеринбург Арену»

Члены думской комиссии по бюджету отказались выносить на заседание гордумы вопрос о продлении срока освобождения «Екатеринбург Арены» от уплаты земельного налога до 2025 года включительно. Заместитель директора департамента землепользования мэрии Наталья Волкова сообщила депутатам, что с просьбой освободить стадион от налога обратилось министерство физической культуры Свердловской области. Она добавила, что министерство спорта РФ с 2024 года прекратило выделение средств правительству региона на поддержку объектов наследия чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Центральный стадион (сейчас «Екатеринбург Арена») был построен в 1956 году. С 2006 по 2011 год объект находился на реконструкции стоимостью 2,5 млрд руб. В 2012 году, когда Екатеринбург был включен в список 11 городов-организаторов ЧМ-2018, потребовалась новая реконструкция — для приведения стадиона в соответствие с требованиями FIFA. Сейчас площадка используется для футбольных матчей, масштабных концертов и фестивалей.

Госпожа Волкова отметила, что за время действия льготы бюджет Екатеринбурга с 2019 года недополучил 55,5 млн руб. «Размер земельного налога на 2025 год составил бы 8,5 млн руб.»,— добавила она.

Замминистра физической культуры региона Сергей Набоких подчеркнул, что стадион «на рентабельность не вышел». «Вряд ли он выйдет в ближайшее время на рентабельность. Из всех стадионов по чемпионату мира, которые были построены и эксплуатируются, ни один не вышел на рентабельность»,— пояснил он, предложив депутатам поддержать продление льготы. Господина Набоких поддержал председатель счетной палаты Екатеринбурга Александр Гетманчук, который напомнил о «больших межбюджетных трансфертах от области». «Межбюджетные отношения это дорога с движением на встречу друг другу. Льгота в 8,5 млн руб. критически на бюджет города не повлияет»,— заверил он.

Депутат от «Единой России» (ЕР) Александр Колесников отказался поддерживать инициативу, подчеркнув, что «не увидел никакой встречности». «Было высказано предложение по софинансированию программы "Спорт в каждый двор". Я не увидел этого софинансирования»,— отметил он. Сергей Набоких заверил депутата, что предусмотрят средства в 2026 году.

Господина Колесникова поддержал коллега по фракции Алексей Смирнов, отметив, что министерство на протяжении нескольких лет не предоставляет программу по повышению рентабельности эксплуатации объекта. «Никакого решения нет по трибунам, звучат обещания об их демонтаже в 2025 году, но они откладываются, и все расходы перекладываются на бюджет Екатеринбурга»,— добавил он.

Сергей Набоких пояснил, что работы по демонтажу трибун оцениваются в 1 млрд руб. «РФ не подтверждает средства на финансирование. Мы прорабатываем вопрос с федеральным министерством, чтобы этот вопрос был решен»,— сказал чиновник.

По итогам обсуждения проект решения о продлении льготы поддержал один депутатов, большинство присутствующих членов комиссии — воздержались. Председатель комиссии Елена Бондаренко (ЕР) пояснила, что документ не будет рассмотрен на очередном заседании думы.

Василий Алексеев