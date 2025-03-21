В Екатеринбурге могут продлить льготу по земельному налогу «Екатеринбург Арене»

Депутаты Екатеринбургской городской думы рассмотрят проект о продлении льготы по земельному налогу для стадиона «Екатеринбург Арена» до конца 2025 года, сообщили в пресс-службе городской думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Центральный стадион, "Екатеринбург Арена"

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Центральный стадион, "Екатеринбург Арена"

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Ранее льгота действовала до конца 2024 года. С просьбой о продлении льготы обратилось Министерство физической культуры и спорта Свердловской области, пояснив, что с января 2024 года прекратилась федеральная поддержка в рамках чемпионата мира по футболу 2018 года.

В случае принятия проекта выпадающие доходы бюджета Екатеринбурга составят 8,5 млн руб. в год, а общая сумма за 7 лет может достичь почти 65 млн руб.

Центральный стадион (сейчас «Екатеринбург Арена») был построен в 1956 году. С 2006 по 2011 год объект находился на реконструкции стоимостью 2,5 млрд руб. В 2012 году, когда Екатеринбург был включен в список 11 городов-организаторов ЧМ-2018, потребовалась новая реконструкция — для приведения стадиона в соответствие с требованиями FIFA. Сейчас площадка используется для футбольных матчей, масштабных концертов и фестивалей.

Напомним, в 2019 году гордума Екатеринбурга освободила стадион «Екатеринбург Арена» от уплаты земельного налога на пять лет. По расчетам, выпадающие доходы со стадиона должны были составить 1,5 млн руб. в год. Ранее, по поручению Владимира Путина стадионы, обновленные к чемпионату мира по футболу 2018 года, должны были начать обеспечивать себя самостоятельно к 2024 году. В ноябре 2023 года на заседании комиссии городской думы по бюджету и экономической политике депутаты отказались освободить «Екатеринбург Арену» от уплаты земельного налога.

Полина Щуцкая