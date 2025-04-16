Politico: Трамп был взбешен тем, что Европа поддержала Украину

Команда президента США Дональда Трампа была раздражена тем, что Европа продемонстрировала поддержку Украине после февральской перепалки Владимира Зеленского и хозяина Белого дома. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Им не понравился общий фон... Эта волна обожания»,— сказал собеседник издания о реакции властей США. Дональда Трампа разозлил визит господина Зеленского к королю Великобритании Карлу III. Рассердило американского президента и интервью господина Зеленского, в котором президент Украины заявил, что мирное соглашение с Россией по-прежнему «очень, очень далеко», пишет издание. Чиновники, опрошенные Politico, считают, что это стало «триггером», который подтолкнул господина Трампа прекратить военную помощь Украине менее чем через сутки после интервью.

После этого дипломаты в Париже, Лондоне и Берлине пытались восстановить испорченные отношения между президентами Украины и США. Несмотря на старания, они до сих пор остаются напряженными, отмечает издание.

28 февраля президент Украины прибыл с визитом в Вашингтон для заключения сделки по редкоземельным металлам с президентом США. Соглашение сорвалось из-за разногласий собеседников по урегулированию российско-украинского конфликта.

Подробности — в материале «Ъ» «Язык Киева Америку доведет».