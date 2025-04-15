Во встрече по Черному морю принимают участие Франция, Турция, Британия и Украина

В переговорах по вопросам безопасности в Черном море, которые стартовали в Турции 15 апреля, принимают участие представители Турции, Франции, Великобритании и Украины. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Ранее агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в турецком Минобороны сообщало, что консультации продлятся два дня. По данным агентства, представителей России на встрече нет. «РИА Новости» со ссылкой на администрацию турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана писало, что конкретных договоренностей по встречам России и Украины для обсуждения вопросов безопасности судоходства в Черном море пока нет.

В воскресенье, 13 апреля, телеканал CNN Turk со ссылкой на источники в Министерстве обороны Турции сообщил, что 15–16 апреля в Анкаре запланированы переговоры представителей России и Украины по безопасности судоходства в Черном море. Уточнялось, что во встрече примут участие «представители военных ведомств иностранных государств». Глава МИД Украины Андрей Сибига не подтвердил информацию о предстоящих переговорах российских и украинских официальных лиц по вопросам безопасности в Черном море.

25 марта Кремль сообщил, что Россия и США по итогам последнего раунда переговоров в Эр-Рияде обсудили безопасность судоходства в Черном море. Стороны договорились исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море. В Кремле уточнили, что договоренности вступят в силу после снятия санкций с Россельхозбанка и других финансовых организаций, которые участвуют в международной торговле продовольствием и удобрениями, а также после подключения к SWIFT и открытия необходимых корреспондентских счетов.

О переговорах России и США по Украине — в материале «Ъ» «Лечение Эр-Риядом».

Анастасия Домбицкая