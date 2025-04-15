Двухдневная встреча по безопасности в Черном море началась в Турции

Министерство обороны Турции проводит в Анкаре встречу по безопасности в Черном море. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в турецком Минобороны. Оборонное ведомство на протяжении двух дней принимает иностранных военных представителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

По данным издания, представителей России на встрече нет. Об участии в переговорах представителей Украины не сообщается. Ранее об обсуждении безопасности судоходства в Черном море заявлял CNN Turk 13 апреля.

25 марта Кремль сообщил, что Россия и США намерены исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях для обеспечения безопасности судоходства в Черном море. Обязательными условиями Москва выдвинула снятие санкций с Россельхозбанка и других организаций, участвующих в международной торговле продовольствием и удобрениями, подключение к SWIFT и открытие необходимых корреспондентских счетов.