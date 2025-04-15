Администрация Эрдогана: планов по встречам РФ и Украины по Черному морю пока нет

Конкретных договоренностей по встречам России и Украины для обсуждения вопросов безопасности судоходства в Черном море пока нет. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на администрацию турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. В Турции уточнили, что Анкара находится в координации с обеими сторонами по этой проблематике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Мы постоянно находимся в координации со сторонами по вопросам безопасности на Черном море»,— цитирует «РИА Новости» источник.

«На данный момент таких планов нет»,— сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о наличии планов по переговорам делегаций РФ и Украины.

В воскресенье, 13 апреля, телеканал CNN Trk со ссылкой на источники в Министерстве обороны Турции сообщил, что 15–16 апреля в Анкаре запланированы переговоры представителей России и Украины по безопасности судоходства в Черном море. Уточнялось, что во встрече примут участие «представители военных ведомств иностранных государств». Глава МИД Украины Андрей Сибига не подтвердил информацию о предстоящих переговорах российских и украинских официальных лиц по вопросам безопасности в Черном море.

25 марта Кремль сообщил, что Россия и США по итогам последнего раунда переговоров в Эр-Рияде обсудили безопасность судоходства в Черном море. Стороны договорились исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море. В Кремле уточнили, что договоренности вступят в силу после снятия санкций с Россельхозбанка и других финансовых организаций, которые участвуют в международной торговле продовольствием и удобрениями, а также после подключения к SWIFT и открытия необходимых корреспондентских счетов.

О переговорах России и США по Украине — в материале «Ъ» «Лечение Эр-Риядом».

Анастасия Домбицкая