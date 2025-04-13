МИД Украины опроверг планы провести с РФ переговоры в Анкаре

Глава МИД Украины Андрей Сибига не подтвердил информацию о предстоящих переговорах российских и украинских официальных лиц по вопросам безопасности в Черном море. Слова господина Сибиги передает телеканал ТСН. CNN Turk сообщал, что встреча пройдет 15–16 апреля в Турции.

Минобороны Турции, сообщение которого приводит Anadolu, заявило, что во встрече примут участие военные представители иностранных государств. Ожидается, что они обсудят морской аспект военного планирования для поддержания мира в Черном море. Список участников консультаций не сообщается.

Вчера, 12 апреля, министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом вопросы судоходства в Черном море. Господин Лавров также передал турецкому министру информацию о всех зафиксированных атаках Украины на энергообъекты России с начала действия моратория на взаимные обстрелы энергообъектов.

Черноморская зерновая инициатива была согласована в Стамбуле Россией и Украиной 22 июля 2022 года. Обязательным условием возобновления инициативы является снятие санкций с Россельхозбанка и запрет на удары по судам в Черном море.

О том, как работала зерновая сделка,— в материале «Ъ».