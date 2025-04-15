Карьерные перспективы в девелопменте и архитектуре: экспертная оценка от ФД «Неометрия» на MosBuild 2025

Эксперт ФД «Неометрия» приняла участие в профессиональной дискуссии в рамках Архитектурного лектория на международной выставке MosBuild 2025.

Наталия Ермакова, руководитель отдела по подбору персонала компании, выступила с докладом о карьерных возможностях для студентов в сфере девелопмента.

В рамках дискуссии также была представлена корпоративная программа «Нео Старт», разработанная ФД «Неометрия» для молодых специалистов. Эта инициатива предоставляет возможность начинающим профессионалам работать под руководством опытных наставников, что способствует эффективному старту карьеры в девелопменте.

В ходе выступления на Архитектурном лектории, Наталия Ермакова отметила важность раннего профессионального самоопределения. «Студентам важно первые три года посвятить знакомству с разными строительными направлениями и профессиями. А дальше оценить каждую из них и понять, где они хотят работать: в компании-генподрядчике, которая занимается непосредственно строительными работами, или в проектном бюро, или в компании, которая разрабатывает технические заказы, а кого-то будет привлекать экономика проектов в девелопменте. И уже исходя из этого, выстраивать дальнейшую карьерную стратегию», — сказала эксперт.

Учитывая интерес аудитории к архитектурной тематике, эксперт компании уделила особое внимание карьерному росту в данной сфере. Наталия Ермакова подчеркнула необходимость стратегического выбора между краткосрочными проектами и быстрым заработком, и долгосрочными проектами и проектной мотивацией по реперным точкам или окончанию проекта: «Важно определиться – стремитесь ли вы работать над дизайном квартир с быстрой финансовой отдачей или предпочитаете масштабные архитектурные проекты городского уровня».

В качестве показательного примера были приведены карьеры некоторых главных архитекторов российских городов, которые начинали с реализации коммерческих проектов, а впоследствии, накопив опыт, перешли в направление GR и достигли значительных высот в государственных структурах.

«Развитие карьеры возможно как в архитектурных бюро, так и в службах заказчика. Каждый специалист выбирает свой путь, основываясь на личных предпочтениях и компетенциях», – отметила Наталия Ермакова.

Опираясь на концепцию пирамиды Маслоу, представитель ФД «Неометрия» акцентировала внимание на том, что самореализация становится возможной только после удовлетворения базовых потребностей. Первые три года после окончания вуза молодым специалистам рекомендуется активно развивать профессиональные навыки, перенимать опыт старших коллег и анализировать успешные практики в профессиональной среде.

Наталия Ермакова подчеркнула, что одного таланта недостаточно для построения успешной карьеры, важна мотивация и трудолюбие. Начинающим специалистам необходимо найти баланс между личными интересами, профессиональными навыками и востребованностью на рынке труда. В этом отношении молодым сотрудникам также помогает корпоративная программа «Нео Старт», действующая в ФД «Неометрия».

Компания продолжает активное сотрудничество с профессиональным сообществом, понимая высокую значимость работы с молодым поколением для устойчивого развития отрасли.

Федеральный девелопер «Неометрия» (основной актив инвестиционного холдинга Alias Group) входит в список системообразующих предприятий Краснодарского края. Осуществляет комплексную деятельность от подбора земельных участков до эксплуатации готовых объектов. Компания работает на рынке Южного федерального округа с 2010 года, специализируется на комплексном развитии территорий и возведении объектов недвижимости от комфорт-класса до премиум-сегмента. В настоящий момент компания лидирует по объему строящегося жилья на черноморском побережье и входит в рейтинг крупнейших застройщиков Южного федерального округа и России по версии ЕРЗ.РФ. Федеральный девелопер «Неометрия» за 14 лет реализовал 17 объектов площадью 1,1 млн кв. м, на стадии строительства 7 проектов площадью 582 тыс. кв. м, на запуске — 9 проектов площадью более 1,9 млн кв. м. Пресс-служба pr@neometria.ru

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