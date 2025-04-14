Артем Жога потребовал усилить безопасность на весенних праздниках

Полпред Уральского Федерального округа (УрФО) на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами поручил усилить меры безопасности во время празднований Пасхи и Дня Победы на Урале, сообщили в полпредстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Он напомнил, что в районах церквей ожидается большое скопление людей, а акция «Бессмертный полк» в этом году снова пройдет в очном формате. «Прошу во взаимодействии с правоохранительными органами проработать вопросы обеспечения безопасности граждан в период празднования Пасхи, а также в течение предстоящих майских праздников. В дни празднования 80-летия Великой Победы в городах впервые за долгое время в очном формате состоится акция "Бессмертный полк", важно обеспечить комфортные и безопасные условия её проведения»,— сказал Артем Жога.

Напомним, акция «Бессмертный полк» снова пройдет в очном формате в четырех городах трудовой доблести Свердловской области — Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Верхней Пышме. Также провести акцию на День Победы в очном формате приняло решение правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Ирина Пичурина