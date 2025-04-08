«Бессмертный полк» пройдет очно в четырех городах Свердловской области

Акция «Бессмертный полк» пройдет в очном формате в четырех городах трудовой доблести Свердловской области, сообщил в ходе пресс-конференции вице-губернатор Олег Чемезов. «Мы готовим решение по "Бессмертному полку", если вопросы безопасности все будут решены, а они будут решены, то он пройдет в очном режиме»,— подчеркнул он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Господин Чемезов отметил, что акцию в очном формате планируется провести в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Верхней Пышме. «В четырех-пяти городах легче организовать безопасность, чем обеспечить ее по всей области»,— пояснил вице-губернатор. Олег Чемезов добавил, что жителям других городов региона предложат поучаствовать в акции в онлайн режиме.

«Бессмертный полк» впервые провели в 2012 году в Томске, в Екатеринбурге шествия проходили с 2013 года. В 2018 году участие в акции в столице Урала приняли 150 тыс. человек, в 2019 — 130 тыс. человек. Позже из-за коронавирусных ограничений мероприятие дважды переносили в онлайн. В 2022 году участие в очном формате акции в Екатеринбурге приняли 150 тыс. человек. В 2023 и 2024 годах «Бессмертный полк» в Свердловской области проводился виртуально.

Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов отмечал, что участие в «Бессмертном полке» в городе примут более 150 тыс. человек. «Запрос на очное проведение акции колоссальный»,— сказал он.

Василий Алексеев