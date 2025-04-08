На Ямале проведут акцию «Бессмертный полк» в очном формате

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) приняло решение провести акцию «Бессмертный полк» на День Победы в очном формате, сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«В этом году президент присвоил Салехарду звание города трудовой доблести — это высокая оценка мужества северян, мы очень этим гордимся. Стараемся прививать это чувство гордости за подвиги предков молодому поколению. В этом году приняли решение вновь проводить "Бессмертный полк", встанем в один строй с поколением победителей и пройдем по улицам наших городов и поселков»,— сообщил губернатор Дмитрий Артюхов.

Глава региона также посетил выставку «Река тревоги, подвига, Победы» в МВК им. И. С. Шемановского в Салехарде. Она создана на основе 30 историй салехардцев о войне: это письма, воспоминания, рассказы. Они звучат в аудиогидах, которые музей использовал впервые. На ней представлен путь солдата от военкомата, отправки на фронт до возвращения домой на теплоходе по реке. За две недели выставку посетили 550 человек, она будет работать до осени.

В последние годы шествия «Бессмертного полка» отменялись из-за пандемии коронавируса и по требованиям безопасности.

Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил, что сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы провести акцию «Бессмертный полк» в очном формате. В случае проведения шествия в нем примут участие около 150 тыс. человек.

Ирина Пичурина