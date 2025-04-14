Ульянов спросил Рубио, не хотят ли США пресечь удары ВСУ по России

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отреагировал на пост госсекретаря США Марко Рубио, который выразил Украине соболезнования в связи с ударом по Сумам. Господин Ульянов спросил, не хотят ли США прекратить атаки ВСУ на российских граждан.

«Разве вы не хотите положить конец регулярным атакам Украины на мирных жителей России?» — написал постпред на странице в соцсети X.

Сумская область Украины на западе граничит с Курской областью России, где с 6 августа 2024 года продолжаются бои с ВСУ. В марте 2025-го администрация Сумской области объявила о принудительной эвакуации жителей из восьми населенных пунктов. В том же месяце российские войска заняли село Веселовка в Сумской области. В апреле Минобороны РФ сообщило о взятии областного села Басовка и населенного пункта Журавка.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Приграничье возможностей».