FT назвала три причины, по которым Трамп проиграет торговую войну с Китаем

Президент США Дональд Трамп потерпит поражение в торговой войне, объявленной им Китаю, считает директор по исследованиям компании Dragonomics, изучающей экономику КНР, Артур Кребер. В статье для Financial Times он назвал три причины, по которым господина Трампа ждет неудача.

Первая причина: большинство стран понимают, что, пока Дональд Трамп находится у власти, «США ненадежны, и ни один здравомыслящий лидер не присоединится к нему в крестовом походе против Китая».

большинство стран понимают, что, пока Дональд Трамп находится у власти, «США ненадежны, и ни один здравомыслящий лидер не присоединится к нему в крестовом походе против Китая». Вторая причина: «позорное» отступление США от «взаимных» тарифов. По мнению автора статьи, Дональд Трамп был вынужден отказаться от повышения тарифов из-за негативной реакции рынков.

«позорное» отступление США от «взаимных» тарифов. По мнению автора статьи, Дональд Трамп был вынужден отказаться от повышения тарифов из-за негативной реакции рынков. Третья причина: сам Китай. Артур Кребер считает, что китайские власти «хорошо подготовлены к войне на экономическое истощение против США».

«Китай может терять спрос со стороны США, но его может заменить внутреннее потребление... Китай также может прекрасно обойтись без импорта из США. Пять лет экспортного контроля помогли ему добиться больших успехов в производстве товаров без американских технологий»,— сказано в публикации.

10 апреля США увеличили пошлины на все китайские товары со 125% до 145%. 11 апреля Китай в ответ повысил пошлины на товары США с 84% до 125%. Вчера, 13 апреля, министр торговли США Говард Латник заявил, что Вашингтон начал вести с Пекином «мягкий диалог» через посредников насчет торговых отношений.

О развитии ситуации — в материале «Ъ FM» «Пошли на исключение».