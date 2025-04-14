Главные новости к утру 14 апреля

Правительство реорганизует технологический прогресс в РФ — ответственность за появление новых технологий в условиях растущей изоляции страны от глобальной экономики разделена между Минэкономики как координатором, Минобрнауки как научным и Минпромторгом как практическим исполнителем, на уровне правительства контроль унаследовал сменивший Андрея Белоусова на посту первого вице-премьера Денис Мантуров.

В Москве в заочном режиме рассмотрят уголовное дело в отношении находящегося в розыске совладельца ООО «Стройсервисгрупп» Рубена Мазманяна. Следствие считает его организатором хищения около 500 млн руб. при реконструкции расположенной в Туле базы 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Его сообщников осудили два года назад.

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что Москва настроена на восстановление дипломатических отношений с Грузией. По его словам, РФ сожалеет, что Тбилиси «увязывает восстановление отношений с позицией по Абхазии и Южной Осетии».

Связанная со структурами экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева Донецкая агропромышленная компания свернула производственную деятельность в новых регионах. Ее активы переданы в субаренду госкорпорации «Аграрный Донбасс». Вкладываться в сельхозпроизводство в субъектах частные инвесторы не готовы из-за значительных рисков.

ОАО РЖД наблюдает новую проблему на сети: с конца января угольщики перестали предъявлять в западном направлении продукцию по согласованным заявкам, и разрыв между планом и фактом достиг 30%, тогда как в первом квартале прошлого года не превышал 2%. Сильный рубль еще больше усугубил проблемы угольщиков, и так страдавших от низких цен, объясняют эксперты.

Китай приостановил экспорт некоторых редкоземельных минералов и магнитов. Меры были приняты на фоне эскалации торгового конфликта после введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт.

Второй раунд переговоров США и Ирана пройдет 19 апреля в Риме. Источники Axios уточнили, что переговоры могут проходить с иранскими и американскими официальными лицами, сидящими в одной комнате. Несмотря на то что второй раунд переговоров не будет проходить в Омане, оманские посредники будут присутствовать.