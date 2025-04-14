Овечкин обновил собственный рекорд в матче против «Коламбуса»

Российский нападающий Александр Овечкин забросил 896-ю шайбу за «Вашингтон Кэпиталз» и обновил собственный рекорд в матче против хоккейного клуба «Коламбус» из штата Огайо. Овечкин забросил шайбу на второй минуте игры, открыв счет.

6 апреля 39-летний Александр Овечкин забросил 895-ю шайбу в НХЛ, превзойдя рекорд канадца Уэйна Гретцки (894 гола), продержавшегося 31 год. 12 апреля, одержав победу над «Каролиной», «Вашингтон» обеспечил себе первое место в Восточной конференции регулярного первенства.

Ранее владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис заявил, что надеется завоевать новый Кубок Стэнли с россиянином в составе. Сам же Александр Овечкин не принял окончательного решения о продолжении карьеры. Ранее президент КХЛ Алексей Морозов сообщал, что российский форвард рассматривает вариант возвращения в московское «Динамо».