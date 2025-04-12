Владелец «Вашингтон Кэпиталз»: Овечкин пока не определился с будущим в НХЛ

Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис заявил, что Александр Овечкин не принял окончательного решения о продолжении карьеры. Ранее президент КХЛ Алексей Морозов сообщал, что российский форвард рассматривает вариант возвращения в московское «Динамо».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Овечкин

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters Александр Овечкин

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

«Алекс играет у нас 20 лет и останется в следующем сезоне. Когда он решит завершить карьеру, мы найдем для него роль в клубе. Нам стоит поискать варианты, когда он не будет игроком, но будет частью организации. Можно сделать много интересного, потому что культура, которую мы создали, начинается с Алекса»,— приводит слова Леонсиса официальный сайт НХЛ.

6 апреля 39-летний Александр Овечкин забросил 895-ю шайбу, превзойдя рекорд канадца Уэйна Гретцки (894 гола). 12 апреля, одержав победу над «Каролиной», «Вашингтон» обеспечил себе первое место в Восточной конференции регулярного первенства. Владелец «Вашингтона» выразил надежду на новый Кубок Стэнли с россиянином в составе.