Президент США Дональд Трамп позитивно оценил ход переговоров с иранской стороной. 12 апреля в Омане прошел первый раунд встреч Тегерана и Вашингтона. На следующую субботу запланирован второй этап.

Иран добивался смягчения санкций на переговорах с США, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с ходом встречи. В ответ иранская сторона согласилась бы ограничить свою ядерную программу.

Перспектива вступления Украины в Евросоюз и блок НАТО может рассматриваться только после завершения боев, убежден лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц. При этом обещание о членстве Киева в обоих объединениях по-прежнему актуально.

Москва не представляет опасности для Лондона, считает посол РФ в стране Андрей Келин. Даже если российские датчики и отслеживают британские подлодки, по его словам, угрожающий фактор в этой деятельности преувеличен.

Американское космическое агентство NASA отдало дань уважения советскому космонавту Юрию Гагарину. Заявление приурочено ко Дню космонавтики. На пост NASA в социальной сети X отреагировал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Силы ПВО уничтожили беспилотники ВСУ над территорией Ростовской области, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь. Дроны сбили в Аксайском, Матвеево-Курганском, Цимлянском и Октябрьском сельском районах.