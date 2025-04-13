NASA отдало дань уважения советскому космонавту Гагарину

Американское космическое агентство NASA отдало дань уважения советскому космонавту Юрию Гагарину. Заявление приурочено ко Дню космонавтики. На пост NASA в социальной сети X отреагировал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«В этот Международный день полета человека в космос мы отмечаем первый полет человечества в космос, который совершил Юрий Гагарин в 1961 году, а также первый запуск (американского космического.— “Ъ”) шаттла в 1981 году»,— говорится в сообщении NASA.

Кирилл Дмитриев сделал репост этой записи на свою страницу в X. «NASA отмечает (день.— “Ъ”) Гагарина. Сотрудничество восторжествует»,— написал глава РФПИ.

7 апреля гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов встретился с заместителем администратора NASA Кеннетом Бауэрсоксом. Они обсудили сотрудничество на Международной космической станции (МКС). На следующий день к МКС с Байконура запустили пилотируемый корабль «Союз МС-27». На борту были россияне Алексей Зубрицкий и Сергей Рыжиков, а также астронавт NASA Джонни Ким.

Подробности — в материале «Ъ» «Гром ракеты, раздавайся».