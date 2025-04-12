Мантуров: Россия отдает приоритет развитию атомной космической энергетики

Первый вице-премьер России Денис Мантуров назвал развитие атомной космической энергетики главным приоритетом для России. Страна также сосредоточит усилия на научном освоении дальнего космоса и укреплении кадрового потенциала отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы будем прилагать все усилия, чтобы реализовать все мероприятия в запланированные сроки. В том числе за счет привлечения к проекту Российской орбитальной станции заинтересованных международных партнеров»,— сказал господин Мантуров на торжественном мероприятии в честь Дня космонавтики.

Вице-премьер подчеркнул, что особую важность в реализации Россией ее космических проектов является развитие космодрома Восточный. «С ним связана реализация всех перспективных проектов "Роскосмоса". Поэтому государство продолжит уделять работам на Восточном повышенное внимание»,— отметил Денис Мантуров.

В конце марта глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что в Национальный проект по освоению космоса войдет Ядерная космическая программа.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Напоминания о будущем».