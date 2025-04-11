Главные новости 11 апреля. Кавказ

Депутаты Ставропольской городской думы на внеочередном заседании приняли решение о самороспуске 30 июня 2025 года. Причиной стало увеличение числа жителей краевой столицы, что по закону требует расширения представительного органа власти.

Ставропольский суд приговорил семерых местных жителей к срокам от 8 до 15,5 лет лишения свободы за создание преступного сообщества, торговлю людьми и организацию незаконного пребывания иностранцев в России.

Горнолыжные трассы и канатные дороги Домбая возобновили работу после трехдневного перерыва, вызванного сильным ветром и снегопадом.

Жителям Ставрополья предстоит выбрать из 179 проектов общественных пространств те, которые благоустроят в 2026 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров объявил о начале Всероссийского голосования, до старта которого осталось 10 дней.

Корпоративное кредитование в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в 2024 году выросло на 21% по сравнению с предыдущим годом. Этот показатель оказался выше общероссийской динамики, где годовой прирост составил 18,5%.

Легендарный Т-34 проедет улицам Владикавказа в честь 80-летия Победы.

Подача газа будет приостановлена в нескольких районах Ставрополя 15 и 17 апреля.

В 2025 году власти Ставропольского края выделят более 1 млрд руб. на субсидирование 10 проектов мелиорации. Это позволит ввести в эксплуатацию около 10 тыс. га орошаемых земель.