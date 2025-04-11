За год корпоративное кредитование на Кавказе выросло на 21%

Корпоративное кредитование в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в 2024 году выросло на 21% по сравнению с предыдущим годом. Этот показатель оказался выше общероссийской динамики, где годовой прирост составил 18,5%, сообщает РБК Краснодар со ссылкой на пресс-службу Южного ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Финансовый регулятор отмечает, что с ноября темпы роста начали замедляться. В январе 2025 года эта тенденция усилилась — прирост снизился до 19% и 17% соответственно. Эксперты связывают это с ужесточением условий выдачи займов для всех категорий заемщиков.

Банки не только повышали процентные ставки, но и ужесточали требования к финансовому положению компаний, вводили ограничения для отдельных сфер деятельности и пересматривали условия по действующим кредитным линиям. На политику финансовых организаций также повлияли изменения в банковском регулировании. С осени банки готовились к соблюдению антициклической надбавки, впервые введенной 1 февраля 2025 года.

Николай Аксенов