Легендарный Т-34 проедет улицам Владикавказа в честь 80-летия Победы

Современная, а также военная ретро техника будет представлена на параде во Владикавказе по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятиях примут участие советские грузовые автомобили и легендарный танк Т-34, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя правительства РСО-Алания Альбину Плаеву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

«К 9 Мая также планируется шествие Бессмертного полка и проведение традиционной республиканской акции "Посмотри на их лица"»,—рассказала Альбина Плаева.

Владикавказ вошел в число 28 городов, где в честь 80-й годовщины Победы состоятся военные парады. Среди участников также города-герои: Москва, Санкт-Петербург, Смоленск, Волгоград, Тула, Новороссийск, Севастополь и Керчь.

Николай Аксенов