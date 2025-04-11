Подача газа будет приостановлена в нескольких районах Ставрополя 15 и 17 апреля

В связи с плановыми работами 15 и 17 апреля в Ставрополе отключат газ в некоторых районах, сообщил ООО «Газпром межрегионгаз» (Ставрополь).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

15 апреля с 8:00 до 17:00 газа не будет в домах на следующих улицах: Красная, Бурмистрова, Ландыш – 3, 4, 5, Айвазовского, Коллективная, Керченская, Шевченко, Щорса, Свободная, Российская, Орджоникидзе, Вокзальная, Овражная, Дзержинского, Горького, Апанасенковская, Войтика, Косенко, Гражданская, Железнодорожная, Пионерская. Отключение в этот день также затронет жителей проездов Снежный, Заречный, Кожевенный, Аральский, Промышленный, Архангельский, переулков Февральский, Апрельский, Крутой, Ползунова, Почтовый, Тихий, проспектов Двинского и К. Маркса.

17 апреля в это же время отключение газа затронет следующие улицы: Л. Толстого, А. Толстого, Краснофлотская, Пушкина, Тельмана, Первомайская, Серова, Ломоносова, Матросова, Шпаковская, Мусорского, Чайковского, Глинки, Новая, З, 8 марта, Короткова, Космодемьянской, Чернышевского, Сенгилеевская, Каменоломская, Павлова, Лермонтова, Некрасова, Сурикова. Газа не будет также у жителей проездов Невельский, Егорлыкский, Сычевский, Грушовый, Гайдара, Багратиона, Волго-Донской, Фигурный, Хабаровский, переулков Симферопольский и Мариупольский.

На период отключения горожан просят закрыть краны газовых приборов. Газоснабжение восстановят по окончании ремонтных работ.

ООО «Газпром межрегионгаз» (Ставрополь) напоминает, что при запахе газа или неполадках в работе системы газоснабжения необходимо звонить по телефонам 104 или 112.

Елена Зубкова