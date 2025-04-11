Единственный на Кубани производитель крахмала нарастил выпуск продукции на 6%

Единственное в Краснодарском крае предприятие, занимающееся производством крахмала нативного, патоки и мальтодекстрина, нарастило выпуск продукции на 6% по итогам 2024 года. ООО «Рустарк» (ранее «Крахмальный завод «Гулькевичский») выпустило за год 40 тыс. т сухого кукурузного крахмала, сообщили «Ъ-Кубань» в региональном Минсельхозе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Выработка крахмальной патоки составила 58 тыс. т, увеличившись на 19% по сравнению с предыдущим годом. Производство мальтодекстрина также показало рост, составив 20 тыс. т, что на 3% выше показателей 2023 года.

Крахмалопаточная отрасль на Кубани представлена единственным предприятием — ООО «Рустарк», ранее известным как «Крахмальный завод «Гулькевичский», которое является одним из ведущих производителей глубокой переработки зерна в России. На данный момент на заводе трудятся 582 человека.

Производственные мощности позволяют перерабатывать 500-550 т кукурузного зерна в сутки, при этом предприятие выпускает несколько видов продукции.

Вячеслав Рыжков