В ООН заявили, что пошлины США заблокировали приток инвестиций по всему миру

ООН выступает за более тесные торговые связи между развивающимися странами, чтобы укрепить их позиции на международной арене, заявила генсекретарь Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) Ребекка Гринспан. По ее словам, инвестиции по всему миру оказались заблокированы из-за введения США импортных пошлин.

Госпожа Гриспан отметила, что введенные крупнейшими экономиками мира, США и Китаем, тарифы затронут всех, а не только эти две страны. Главной проблемой она назвала фактор неопределенности: как пояснила глава UNCTAD, «если все постоянно меняется, это наносит ущерб, потому что мы не знаем, что делать».

«Инвестиции парализованы, потому что гендиректоры (компаний.— "Ъ") решают сидеть и ждать, а это значит, что инвестиции не возобновятся в тех масштабах, в которых нуждается мир»,— сказала она в интервью новостному порталу ООН UN News.

3 апреля президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин в отношении 185 стран. 9 апреля он отложил на 90 дней введение зеркальных пошлин в отношении более 75 стран. Тогда же он объявил о снижении взаимного тарифа с указанными странами на этот период до 10%. Господин Трамп объяснил, что пошлины пришлось отложить из-за «паники» американцев. В ответ Евросоюз приостановил введение контрмер в отношении США.

О реакции фондовых рынков читайте в материале «Ъ» «Дональд Трамп подыграл "быкам"».