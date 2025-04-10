Увольнение экс-главы Актанышского района по утрате доверия и общий объем поддерживаемого экспорта Чувашии в $13,1 млн за 2024 год

Бывший глава муниципалитета Актанышского района Республики Татарстан Энгель Фаттахов был досрочно лишен своих полномочий по решению суда, инициированному прокуратурой района, в связи с утратой доверия.

К концу 2024 года суммарный объем поддержанного экспорта достиг отметки в 13,1 млн. Количество малых и средних компаний, вовлеченных в экспортную деятельность, увеличилось на 20%.

Джерси нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина было продано казанским хоккейным клубом «Ак Барс» на аукционе за 1,4 млн руб. Аукцион завершился 10 апреля. В начале недели «Ак Барс» объявил о продаже формы спортсмена, и всего спустя несколько минут после начала торгов цена лота достигла отметки в 300 тыс. руб.

Реконструкция моста через реку Ачису в селе Ямашево Рыбно-Слободского района Татарстана будет проведена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». На реализацию проекта из федерального и республиканского бюджетов выделена сумма в размере 72 млн руб. Работы запланированы на май. Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс».

Средняя стоимость автомобилей с пробегом в Татарстане в марте выросла на 1,2%, составив 1,57 млн руб. Среди моделей наибольший ценовой скачок продемонстрировала BMW 1 серии: она заняла первую строчку топ-5 рейтинга с ценой в 1,26 млн руб., что на 6,6% превышает показатель прошлого года.

В Казани, в Адмиралтейской слободе, планируют строительство «Шаймиев-центра», который станет частью многофункционального Центра гостеприимства, культуры и исторического наследия городов Татарстана.

Артём Дергунов