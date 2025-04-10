В Татарстане мост через реку Ачису реконструируют по нацпроекту за 72 млн рублей

Мост через реку Ачису в селе Ямашево Рыбно-Слободского района Татарстана реконструируют по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». На эти цели из федерального и республиканского бюджета выделено 72 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан.

Мост имеет длину 7 м, а участок, где будут проводиться работы, составляет 8 м.

На данном участке планируется замена грунта в основании сооружения, строительство грунтозасыпного моста, укрепление откосов и русла. Дополнительно будут проведены работы по созданию системы водоотведения, строительству дорожного покрытия, установке очистных сооружений и водосбросных лотков.

Во время реконструкции моста движение транспорта будет организовано по временной объездной дороге с установленными водопропускными трубами. После окончания всех работ временная дорога будет демонтирована.

Работы начнутся в мае. Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс».

Артём Дергунов