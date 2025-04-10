Прокуратура Актанышского района Республики Татарстан через суд добилась досрочного прекращения полномочий бывшего главы муниципалитета Энгеля Фаттахова в связи с утратой доверия. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-главу Актанышского района Татарстана уволили в связи с утратой доверия

Фото: Василий Александров, Коммерсантъ Экс-главу Актанышского района Татарстана уволили в связи с утратой доверия

Фото: Василий Александров, Коммерсантъ

По информации ведомства, с 2018 по 2022 год Энгель Фаттахов занимал должность главы Актанышского муниципального района и депутата Совета Актанышского сельского поселения. Он направлял письма рекомендательного характера в отношении ООО «ПСК «Спецстрой» и ООО «Стройком», которые проводили реконструкцию и ремонт принадлежащего ему жилого дома для заключения госконтрактов на выполнение строительных и иных работ на территории муниципалитета.

Расследуется уголовное дело по факту получения им взятки от представителей этих фирм в размере более 21 млн руб. за покровительство и содействие в заключении договоров.

В мае 2024 года Мензелинский районный суд Татарстана на два месяца арестовал Энгеля Фаттахова по обвинению в получении взятки.

Начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Татарстану Рафаэль Усманов на пресс-конференции 4 декабря уточнил, что из-за бывших глав Актанышского и Тукаевского районов (Энгеля Фаттахова и Фаила Камаева) средний размер взятки по республике увеличился до 377 тыс. руб.

Энгель Фаттахов занимал должности заместителя премьер-министра, министра образования и науки Татарстана в 2012–2017 годах, главы Актанышского района с 2017 по 2022 год. Обе должности чиновник покинул на фоне скандалов.

Дарья Сайфиева