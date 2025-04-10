В Татарстане по итогам марта средняя цена на подержанные автомобили увеличилась на 1,2% и составила 1,57 млн руб. Об этом стало известно из исследования, приведенного порталом «Авто.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане в марте средняя стоимость авто с пробегом составила 1,57 млн рублей

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ В Татарстане в марте средняя стоимость авто с пробегом составила 1,57 млн рублей

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Наибольший рост цен среди моделей в республике показала BMW 1 серии, занявшая первое место в топ-5 рейтинге со средней стоимостью 1,26 млн руб., что на 6,6% больше, чем год назад.

Остальные 4 места выглядят следующим образом:

Audi A6 — 2,63 млн руб. (+6,5%);

Range Rover Sport — 3,6 млн руб. (+6,3%);

ЗАЗ Chance — 190 тыс. руб. (+5,8%);

Audi Q5 — 2,05 млн руб. (+5,7%).

Среди моделей, показавших наибольшее снижение средних цен, лидирует Renault Logan с падением на 8,4% до 696 тыс. руб. Следом идут Porsche Cayenne — 2,46 млн руб. (-8,2%) и Lada Largus — 1,2 млн руб. (-8,1%).

На общероссийском уровне доля китайских производителей на вторичном рынке увеличилась еще на 0,5%, составив 5,5%. Доля американских брендов сократилась с 10% до 7% от общего объема предложений.

Американские марки также стали лидерами по снижению средней стоимости: в марте 2025 года средняя цена подержанного автомобиля из США составила 1,36 млн руб., что на 10% ниже показателей прошлого года.

Средняя стоимость отечественных автомобилей с пробегом возрастом до 15 лет практически не изменилась с начала зимы и составила 718 тыс. руб., что на 6% меньше, чем годом ранее.

Модели китайских марок предлагались в среднем за 2,19 млн руб., что всего на 2% ниже прошлогоднего уровня. Европейские, японские и корейские автомобили стоили в среднем 2,39 млн руб., что на 6% дешевле, чем в прошлом году.

Артём Дергунов