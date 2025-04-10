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В Кировском районе Казани планируют создать Шаймиев-центр

В Казани, на Адмиралтейской слободе, в Кировском районе планируют построить Шаймиев-центр. Об этом сообщает пресс-служба ГБУ «Институт пространственного планирования Республики Татарстан».

В Кировском районе Казани планируют создать Шаймиев-центр

В Кировском районе Казани планируют создать Шаймиев-центр

Фото: Пресс-служба ГБУ «Институт пространственного планирования Республики Татарстан»

В Кировском районе Казани планируют создать Шаймиев-центр

Фото: Пресс-служба ГБУ «Институт пространственного планирования Республики Татарстан»

Шаймиев-центр планируют возвести в составе многофункционального Центра гостеприимства, культуры и исторического наследия городов Татарстана.

«Мультифункциональный комплекс предлагается разместить в живописном месте — в пойме старицы реки Казанки, по соседству с Зилантовой горой, Свято-Успенским монастырем и площадкой, на которой планируется строительство новой Соборной мечети», — говорится в сообщении пресс-службы.

В проект комплекса также планируют включить:

  • этнодеревни с традиционными домами народов Татарстана;
  • ремесленные слободы с мастерскими и сувенирными лавками;
  • культурно-выставочный комплекс для международных мероприятий;
  • аутентичную рыночную площадь;
  • ботанический парк с фермерскими зонами.

Артём Дергунов

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