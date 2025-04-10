В Казани, на Адмиралтейской слободе, в Кировском районе планируют построить Шаймиев-центр. Об этом сообщает пресс-служба ГБУ «Институт пространственного планирования Республики Татарстан».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Кировском районе Казани планируют создать Шаймиев-центр

Фото: Пресс-служба ГБУ «Институт пространственного планирования Республики Татарстан» В Кировском районе Казани планируют создать Шаймиев-центр

Фото: Пресс-служба ГБУ «Институт пространственного планирования Республики Татарстан»

Шаймиев-центр планируют возвести в составе многофункционального Центра гостеприимства, культуры и исторического наследия городов Татарстана.

«Мультифункциональный комплекс предлагается разместить в живописном месте — в пойме старицы реки Казанки, по соседству с Зилантовой горой, Свято-Успенским монастырем и площадкой, на которой планируется строительство новой Соборной мечети», — говорится в сообщении пресс-службы.

В проект комплекса также планируют включить:

этнодеревни с традиционными домами народов Татарстана;

ремесленные слободы с мастерскими и сувенирными лавками;

культурно-выставочный комплекс для международных мероприятий;

аутентичную рыночную площадь;

ботанический парк с фермерскими зонами.

Артём Дергунов