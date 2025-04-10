В Кировском районе Казани планируют создать Шаймиев-центр
В Казани, на Адмиралтейской слободе, в Кировском районе планируют построить Шаймиев-центр. Об этом сообщает пресс-служба ГБУ «Институт пространственного планирования Республики Татарстан».
В Кировском районе Казани планируют создать Шаймиев-центр
Фото: Пресс-служба ГБУ «Институт пространственного планирования Республики Татарстан»
Шаймиев-центр планируют возвести в составе многофункционального Центра гостеприимства, культуры и исторического наследия городов Татарстана.
«Мультифункциональный комплекс предлагается разместить в живописном месте — в пойме старицы реки Казанки, по соседству с Зилантовой горой, Свято-Успенским монастырем и площадкой, на которой планируется строительство новой Соборной мечети», — говорится в сообщении пресс-службы.
В проект комплекса также планируют включить:
- этнодеревни с традиционными домами народов Татарстана;
- ремесленные слободы с мастерскими и сувенирными лавками;
- культурно-выставочный комплекс для международных мероприятий;
- аутентичную рыночную площадь;
- ботанический парк с фермерскими зонами.