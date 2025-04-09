Мэрия Воронежа до мая определится с местом сквера, посвященного «Сектору газа»

Мэр Воронежа Сергей Петрин после еженедельного совещания заявил, что в апреле горадминистрация «поставит точку» в вопросе выбора нового места для общественного пространства, посвященного зародившейся в облцентре панк-группе «Сектор газа». Господин Петрин пояснил, что до конца месяца городское управление главного архитектора должно представить ему несколько территорий для благоустройства.

В конце прошлого года городская комиссия по культурному наследию одобрила создание общественного пространства в сквере у воронежской ТЭЦ. «Территория, которую мы предложили, вроде как и устроила концептуально, но нашлись противники. Земельный участок в федеральной собственности и в долгосрочной аренде у "Квадры". Они первыми высказали свои замечания. Дальше — "РВК-Воронеж", который проектирует и получает сейчас положительное заключение по главной канализационной наносной станции. Это смежный с предложенным нами земельный участок, но через наш потенциальный новый сквер по проекту проходят все эти… Коллектор»,— рассказал Сергей Петрин.

Комиссия также одобрила создание арт-объекта «Сектору газа» в общественном пространстве. В мэрии уточняли, что его концепция еще не разработана.

Жители Воронежа не раз выступали с инициативой по установке памятника лидеру группы Юрию Хою. Несколько лет назад инициативу по увековечиванию памяти музыканта поддержали в ходе голосования примерно 25 тыс. пользователей — почти 87% от общего числа проголосовавших. Одним из главных инициаторов выступал общественник и бывший кандидат в мэры Воронежа Илья Наумов. В прошлом году он представил бывшему главе города Вадиму Кстенину эскиз памятника, который господин Кстенин посчитал неудачным.

Алина Морозова