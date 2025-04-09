Шойгу обсудил двусторонние отношения и Ближний Восток с представителем Омана

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу 8 апреля встретился с главой Султанской канцелярии Омана Султаном ан-Нуамани. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

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«Стороны обсудили вопросы развития двусторонних отношений в различных областях. Состоялся доверительный обмен мнениями по ситуации в ближневосточном регионе»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Оманская сторона также подтвердила участие своих представителей в намеченной на 27–29 мая 2025 года в Москве встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Ранее стало известно, что Россия впервые за долгое время пригласит и США на встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

В 2024 году встреча проходила в Санкт-Петербурге. Приоритетное внимание было уделено вопросам защиты информационного пространства от внешних и внутренних угроз. На мероприятие приехали делегаты из 106 стран и нескольких международных организаций. В основном это были высокопоставленные официальные лица из стран СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки.

В Омане же 12 апреля пройдет первая за последние годы встреча переговорщиков из Ирана и США. При посредничестве оманской стороны они планируют обсудить ситуацию вокруг иранской ядерной программы.

Елена Черненко