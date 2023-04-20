Акцию «Бессмертный полк» на Урале проведут без шествия

Акция «Бессмертный полк» в населенных пунктах Уральского федерального округа (УрФО) в 2023 году пройдет без шествия. Информация об этомопубликована на официальном сайте движения «Бессмертный полк». Это ограничение распространяется на всю Россию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "Бессмертный полк" в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ "Бессмертный полк" в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Елены Цунаевой, отмена шествия в 2023 произойдет в целях безопасности граждан. Желающим почтить память участников Великой Отечественной войны (ВОВ) предлагают альтернативу: поменять аватар профиля в социальной сети на фото участника ВОВ, опубликовать историю о защитниках Родины в соцсетях с хэштегом #нашБессмертныйполк, размещать портреты на машинах, одежде.

Ранее новый координатор «Бессмертного полка» Сергей Боровиков заявил, что необходимо уделить особое внимание безопасности проведения шествия, а также сделать мероприятие «настоящим праздником для всех участников». В 2022 году в акции «Бессмертный полк» в УрФО участвовали более 1,2 млн человек.

Парад Победы в Екатеринбурге традиционно пройдет 9 мая на площади 1905 года, но салют запустят только с одной точки вместо трех — с акватории Городского пруда.

Полина Хабарова

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