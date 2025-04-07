В Екатеринбурге собираются провести «Бессмертный полк» в очном формате

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил, что сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы провести акцию «Бессмертный полк» в очном формате. В последний раз шествие в рамках акции проходило в Екатеринбурге в 2019 году, после этого они отменялись либо из-за пандемии, либо по требованиям безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Запрос на очное проведение акции колоссальный»,— сказал господин Орлов. По словам градоначальника, в случае проведения шествия в нем примут участие около 150 тыс. человек.

Решение о формате проведения акции будет принято до конца апреля. Сейчас проходят консультации по этому поводу, вопрос рассматривался на заседании антитеррористической комиссии Свердловской области. Тем не менее, «Бессмертный полк» пройдет и в виртуальном формате.

«Бессмертный полк» впервые провели в 2012 году в Томске, в Екатеринбурге шествие впервые прошло в 2013 году. В 2018 году в акции приняли участие 150 тыс. человек, в 2019 — 130 тыс. человек.

Анна Капустина