Медведев: ЕС трясет своими скудными ядерными потенциалами

Евросоюз не осознает, что угроза ядерного конфликта достигла наивысшей степени. Напротив, страны сообщества «начали снова трясти своими скудными стратегическими потенциалами». Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По оценкам господина Медведева, даже после окончания конфликта на Украине ядерное разоружение невозможно в ближайшие десятилетия. «Мир будет создавать новые, более разрушительные виды оружия, а все новые страны будут обретать ядерные арсеналы»,— отметил зампред Совбеза.

По словам Дмитрия Медведева, администрация президента США Дональда Трампа «как минимум на словах» признает ядерную угрозу. Тем не менее, как подчеркнул зампред Совбеза, Вашингтон анонсировал рекордный оборонный бюджет в $1 трлн. По мнению зампреда Совбеза, Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), подписанный Россией и США 8 апреля 2010 года, не привел к снижению риска ядерной войны из-за позиции Вашингтона и его союзников.

В феврале замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что Россия выступает за возобновление диалога по многосторонним соглашениям о разоружении и контроле над вооружениями, таким как СНВ-3. Соглашение истекает в феврале 2026 года. В 2023 году президент России Владимир Путин объявил о приостановке участия России в ДСНВ, в том числе из-за неисполнения Вашингтоном положений договора. Госдеп США, в свою очередь, также говорил о нарушениях ДСНВ со стороны России, однако призывал возобновить диалог.

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