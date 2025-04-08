Набиуллина: тарифные войны могут повлиять на спрос на российские энергоносители

Центробанк (ЦБ) анализирует, как повлияет на экономику России решение США ввести пошлины против ряда стран. Возможные последствия для российского бюджета сможет сгладить бюджетное правило, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Она сказала, что тарифные войны в первую очередь оказывают влияние на стоимость нефти. По ее словам, если тарифные войны продолжатся, это может привести к снижению мировой торговли и экономики и, возможно, и спроса на российские энергоносители. «Здесь риски есть, но надо будет смотреть, как ситуация будет развиваться»,— уточнила глава ЦБ на встрече с депутатами фракции КПРФ (цитата по «Интерфаксу»).

Госпожа Набиуллина считает, что страховкой при развитии таких сценариев является бюджетное правило. «Когда цены на нефть падают, у правительства, государства всегда есть ресурс поддержать расходы бюджета, несмотря на снижение доходов из-за цены на нефть... Бюджетное правило окажет поддержку»,— добавила она.

2 апреля Дональд Трамп подписал указ о введении импортных пошлин от 10% до 50% в отношении товаров из 185 юрисдикций, Россия в список не вошла. С 5 апреля в США также начал действовать минимальный базовый таможенный тариф для всех стран в 10%. На этом фоне вчера, 7 апреля, цена нефти Brent упала ниже $64 впервые с апреля 2021 года.

О реакции на пошлины — в материале «Ъ» «У черного золота снова черные дни».