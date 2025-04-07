Денис Паслер встретился со спикером свердловского парламента Людмилой Бабушкиной

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер провел рабочую встречу с председателем регионального заксобрания Людмилой Бабушкиной, сообщили в департаменте информационной политики области. Они обсудили подготовку к 42-му заседанию регионального парламента и меры поддержки участников специальной военной операции (СВО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер и Людмила Бабушкина

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Денис Паслер и Людмила Бабушкина

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

«Рад, Людмила Валентиновна, с вами опять поработать. У нас всегда были теплые отношения с депутатами, с вами. Конечно, органы исполнительной и законодательной власти должны вместе конструктивно работать над развитием региона, на благо жителей. Верю, что так и будет»,— сказал господин Паслер.

Денис Паслер («Единая Россия») был избран депутатом палаты представителей свердловского парламента в 2008 году, депутатом заксобрания региона — в 2011 году. Людмила Бабушкина в 2007-2011 годах возглавляла палату представителей, с 2011 года — областное заксобрание. В 2012 году региональный парламент поддержал кандидатуру господина Паслера на пост председателя правительства Свердловской области.

Людмила Бабушкина проинформировала Дениса Паслера о подготовке депутатов к очередному заседанию заксобрания 22 апреля. «Заслушаем доклад о состоянии законодательства области за 2024 год, где проанализированы не только законы и постановления законодательного собрания, но и указы губернатора, постановления правительства и нормативные акты органов местного самоуправления»,— пояснила спикер.

В департаменте информполитики добавили, что госпожа Бабушкина представила господину Паслеру перечень законодательных актов, которые депутаты приняли в поддержку участников СВО.

Ранее, в марте, полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога призвал Дениса Паслера уделить «особое внимание вопросам оказания помощи участникам СВО и их семьям». Господин Жога подчеркнул, что в Свердловской области «необходимо совершенствовать систему поддержки ветеранов и их близких».

Денис Паслер был назначен врио губернатора Свердловской области вечером 26 марта, сменив Евгения Куйвашева, который проработал на руководящем посту более 12 лет. До назначения господин Паслер с 2019 года возглавлял Оренбургскую область. Досрочные выборы губернатора Свердловской области запланированы на сентябрь, 2 апреля Денис Паслер провел совещание по подготовке к выборам.

Василий Алексеев