Власти приступят к благоустройству парка 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге с мая

Подрядчик начнет работы по первому этапу благоустройства зоны отдыха парка 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге в мае 2025 года, сообщил в ходе прямой линии мэр Алексей Орлов. По его словам, обновление территории включает замену дорожек, ремонт входных групп, установку детских зон и обустройство спортивных площадок. «Расположенный на территории водоем очистят от водорослей и шлака. Такой же метод применяется в Дендрологическом парке на улице Первомайской»,— добавил господин Орлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Парк 50-летия ВЛКСМ стал одним из победителей всероссийского голосования за проекты благоустройства в июле 2024 года. На его территории планируется комплекс работ, в том числе устройство спортивных площадок и скейтпарка, беговых дорожек и тротуаров, мест для отдыха и установку малых архитектурных форм, монтаж системы освещения основных дорожек. Кроме того, будут модернизированы построенные много лет назад и морально устаревшие игровые комплексы на детских площадках.

Парк был открыт в честь 50-летнего юбилея Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи в октябре 1968 года и стал частью возводимого Юго-Западного микрорайона и считается одним из крупнейших в Екатеринбурге.

С этим в парке планируется строительство общежития для училища олимпийского резерва. Помимо объекта на территории со стороны ул. Шаумяна хотят построить хозяйственный корпус и медико-восстановительный центр. На общественных обсуждениях горожане не поддержали планы строительства, а позднее собрались в парке и вновь выступили против его застройки. В 2023 году жители Юго-Западного района Екатеринбурга записали видеообращение к президенту Владимиру Путину с просьбой остановить реализацию проекта. В апреле 2025 года депутаты гордумы поспорили о возможных протестах в парке после начала работ.

Подробнее — в материале «Ъ-Урал» «Протесты гарантированы, тут к гадалке не ходи».

Василий Алексеев