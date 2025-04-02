Депутаты поспорили о протестах в случае начала застройки парка 50-летия ВЛКСМ

В Екатеринбурге могут начаться протесты после начала работ по застройке 2 га парка 50-летия ВЛКСМ, сообщил на заседании думской комиссии по МСУ депутат от партии «Яблоко» Константин Киселев. «Это болевая точка, если работы начнутся, там протесты гарантированы, тут к гадалке не ходи»,— предупредил он главу Ленинского района Элену Беруашвили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Киселев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Константин Киселев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Господину Киселеву возразил председатель думской комиссии по МСУ Дмитрий Сергин («Единая Россия»), который подчеркнул, что «в этом направлении нет проблем». «Если бы в свое время спортсмены, которые были там единственными жителями, занимали такую же позицию, как сегодня ряд жителей, получился бы потребительский экстремизм. Спортсмены имеют полное право на этот участок, о котором идет речь»,— сказал депутат.

Господин Сергин отметил, что в парке «необходимо навести порядок», и заверил, что «это будет сделано». «Нельзя идти на поводу у тех, кто громче кричит. Есть много людей, которые имеют иную точку зрения. Решения, которые приняты ранее, они правильные. Надо открыто разговаривать, обосновывать, так как все аргументы для этого имеются, а опасаться протеста не надо»,— подчеркнул он.

Парк был открыт в честь 50-летнего юбилея Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи в октябре 1968 года и стал частью возводимого Юго-Западного микрорайона и считается одним из крупнейших в Екатеринбурге.

О планах по строительству общежитие для училища олимпийского резерва в парке 50-летия ВЛКСМ стало известно в 2023 году. Помимо объекта на территории со стороны ул. Шаумяна хотят построить хозяйственный корпус и медико-восстановительный центр. На общественных обсуждениях горожане выступили против строительства, а позднее собрались в парке и вновь выступили против его застройки. В 2023 году жители Юго-Западного района Екатеринбурга записали видеообращение к президенту Владимиру Путину с просьбой остановить реализацию проекта.

В июле 2024 года парк стал одним из победителей всероссийского голосования за проекты благоустройства. На его территории планируется масштабный комплекс работ, в том числе устройство спортивных площадок и скейтпарка, беговых дорожек и тротуаров, мест для отдыха и установку малых архитектурных форм, монтаж системы освещения основных дорожек. Кроме того, будут модернизированы построенные много лет назад и морально устаревшие игровые комплексы на детских площадках.

Василий Алексеев