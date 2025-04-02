«Протесты гарантированы, тут к гадалке не ходи»

Комиссия думы Екатеринбурга по местному самоуправлению (МСУ) заслушала отчеты глав Академического и Ленинского районов города о проделанной работе в 2024 году. Несмотря на увеличение численности населения и общего оборота компаний на территориях, депутаты заявили о рисках возникновения «конфликтных точек» из-за массовой жилой застройки в муниципалитете и планов возведения общежития для училища олимпийского резерва в парке 50-летия ВЛКСМ.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Смирнягин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Николай Смирнягин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Члены комиссии думы Екатеринбурга по МСУ приступили к рассмотрению отчетов глав восьми районных администраций города об итогах их работы в 2024 году. «Кто на экзамене выступает первым, тому оценку ставят повыше»,— сказал перед началом слушаний председатель комиссии Дмитрий Сергин («Единая Россия»; ЕР) и вызвал к трибуне главу Академического района Николая Смирнягина.

Господин Смирнягин сообщил депутатам, что средняя зарплата по району возросла до 99,6 тыс. руб. в месяц, а общий оборот организаций на территории увеличился до 39,9 млрд руб.

«Значительная часть компаний, осуществляющих деятельность в Академическом районе, зарегистрирована в налоговых органах других районов, в основном в Ленинском и Верх-Исетском»,— пояснил он.

Николай Смирнягин подчеркнул, что в 2024 году в районе ввели в эксплуатацию 354 тыс. кв. м жилья. «Показатель растет ежегодно на 36%, в этой части мы остаемся лидерами среди восьми районов Екатеринбурга»,— отметил он.

Депутат от парии «Яблоко» Константин Киселев поинтересовался, не приведет ли массовая застройка к увеличению «конфликтных точек», подобных протесту жителей мкр. Краснолесье против вырубки Березовой рощи и начала строительных работ на территории. Глава района отметил высокий риск возникновения новых протестных акций в перспективе.

«Такая ситуация по всему микрорайону, люди заселились, рядом начался следующий этап застройки, абсолютно аналогичный, но в некоторых домах говорят, что планировали жить с видом на лес»,— пояснил господин Смирнягин.

Впрочем, первый заместитель председателя гордумы Михаил Матвеев (ЕР) сообщил коллегам, что в 2025 году в районе «начнет падать» количество введенного жилья. «При всей красоте и широте проспектов, у района есть проблемы. Застройщики видят, что садики и школы не строятся, и перспектива продажи уже строящегося жилья достаточно сложная»,— подчеркнул депутат.

Господин Матвеев отметил, что за три года население района увеличилось на 30 тыс. человек. «Должно было быть построено две-три школы и пять-шесть детских садов. Сегодня в районе не строится ни одного садика и ни одной школы»,— сообщил он. Николай Смирнягин признал проблему и подчеркнул, что по отдельным школам «ситуация остается непростой».

«Сейчас вопрос будем отдельно обсуждать с коллегами. Конечно, такое массовое жилищное строительство требует увеличения бюджетных инвестиций на строительство объектов социальной сферы»,— добавил глава района.

Михаил Матвеев предложил собравшимся обсудить проблемные вопросы района в рамках отдельного рабочего совещания, после чего депутаты перешли к докладу главы Ленинского района Элены Беруашвили. Она сообщила членам комиссии, что количество жителей района возросло с 164,9 тыс. в 2024 году до 165,3 тыс. на начало 2025 года. «Мы на шестом месте среди районов Екатеринбурга по численности населения, занимаем седьмое место по количеству родившихся и первое место — по количеству умерших»,— добавила она.

По ее данным, в 2024 году в районе скончалось 19,2% человек от общего числа умерших в городе, родилось — 8,7% человек от общего количества появившихся на свет в Екатеринбурге. «Высокий показатель смертности связан с тем, что сведения об умерших, место регистрации которых не установлено, регистрируются в отделе записи актов гражданского состояния, расположенного в Ленинском районе, что влияет на статистические показатели»,— пояснила Элена Беруашвили. Она добавила, что и в самом районе проживает «возрастное население». «38% — это жители в возрасте старше 60 лет»,— отметила госпожа Беруашвили.

Тем не менее, по словам главы, территория занимает лидирующие позиции в рейтинге районов по социально-экономическому развитию. Элена Беруашвили пояснила, что оборот крупных и средних организаций в районе составил 866 млрд руб. в 2024 году, объем введенного жилья увеличился на 9% и превысил 136 тыс. кв. м. «Постоянно растет заработная плата работников предприятий, в 2024 году она составила 115,7 тыс. руб., что выше городского уровня на 13,8%»,— добавила госпожа Беруашвили.

После завершения доклада депутаты вновь вернулись к обсуждению «конфликтных точек» и предупредили главу Ленинского района о возможных протестах в парке 50-летия ВЛКСМ, на 2 га которого планируется построить общежитие для училища олимпийского резерва.

«Это болевая точка, если работы начнутся, там протесты гарантированы, тут к гадалке не ходи»,— сказал Константин Киселев.

Господину Киселеву возразил депутат Дмитрий Сергин, который усомнился в возможном начале протестных акций. Он подчеркнул, что в парке «необходимо навести порядок», и отметил, что «это будет сделано».

«Нельзя идти на поводу у тех, кто громче кричит. Есть много людей, которые имеют иную точку зрения. Решения, которые приняты ранее, они правильные. Надо открыто разговаривать, обосновывать, так как все аргументы для этого имеются, а опасаться протеста не надо»,— заверил он.

Все семь членов думской комиссии, присутствующие на заседании, единогласно проголосовали за принятие отчетов. Доклады оставшихся шести глав районов Екатеринбурга депутаты планируют заслушать в течение апреля.

Василий Алексеев