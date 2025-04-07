Овечкин признан первой и единственной звездой игрового дня в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин признан первой и единственной звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Накануне россиянин с 895 шайбами стал рекордсменом НХЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

5 апреля Овечкин оформил дубль в матче с «Чикаго Блэкхокс» и сравнялся с канадским хоккеистом Уэйном Гретцки по количеству голов (894) в регулярных чемпионатах НХЛ. Вчера, 6 апреля, Овечкин забросил в ворота «Нью-Йорк Айлендерс» свою 895-ю шайбу и побил рекорд канадца.

Российский хоккеист проводит свой 20-й сезон в составе «Вашингтон Кэпиталз». До конца регулярного чемпионата НХЛ у клуба запланировано еще пять игр.

Об успехах Овечкина — в материале «Ъ» «Король гола».