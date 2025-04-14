Водный новый мир

Практики рационального устойчивого использования водных ресурсов и связанных с ними экосистем, относящиеся к концепции «синей экономики», выходят на первый план в национальных политиках устойчивого развития и корпоративных стратегиях. Февральский доклад Kept «"Синяя экономика" в стратегиях и программах развития бизнеса» выделяет ключевые риски и возможности для бизнеса, связанные с этой отраслью, и международные примеры, которые могут вдохновить российские компании.

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Океан проблем

«Синяя экономика» — концепция, ориентированная на рациональное и устойчивое использование водных ресурсов, морских и прибрежных экосистем, а также внутренних пресноводных объектов. Она затрагивает широкий круг отраслей — от судоходства, рыбного промысла и аквакультуры до нефтяной, химической промышленности и металлургии. Термин «синяя экономика» появился в 2012 году, когда на конференции ООН «Рио+20» государства обратили внимание, что потенциал «зеленой экономики» необходимо адаптировать к специфике морских и прибрежных акваторий. Первоначально речь шла о поддержке традиционных морских отраслей — логистики, рыболовства, портовой инфраструктуры, но спустя несколько лет инструменты «синей экономики» распространились и на пресноводные объекты.

Для мировой экономики это критично: по разным данным, более трети населения планеты полагается на морские и водные ресурсы как на источник средств к существованию.

Кроме того, более 80% мировой торговли осуществляется по морю. Меняется климат, участились стихийные бедствия, связанные с водой (наводнения, засухи, штормы, ураганы), подвергая риску прибрежные зоны.

Аналитики Kept выделяют такие преимущества «синей экономики»:

более эффективная адаптация к климатическим изменениям;

ускорение перехода к повсеместному применению технологий замкнутого водооборота (без этого, по оценке Всемирного банка, к 2030 году разрыв между объемом доступной воды и потребностями в ней составит 40%);

сохранение и восстановление естественных экосистем и экосистемных услуг, критически важных для поддержания качества и доступности воды;

·повсеместное применение стандартов повышения энерго- и водоэффективности.

Страны используют разные подходы к «синей экономике». Например, Бразилия развивает национальную морскую политику, включающую принцип «загрязнитель платит» и защиту биоразнообразия. Китай внедряет цифровую систему экологического учета морских и речных вод, создавая «синие» экономические зоны в прибрежных провинциях. Индия разрабатывает особую «национальную систему учета для управления океаном». ЮАР регулирует морское пространственное планирование отдельным законом, нацеленным на рациональное распределение и защиту ресурсов.

В России «синяя экономика» актуальна как для морской индустрии, так и для проектов, связанных с пресноводными ресурсами.

Один из приоритетов — модернизация водохозяйственного сектора, особенно с учетом крупных инфраструктурных программ — от развития Северного морского пути до улучшения водоснабжения в большинстве регионов. Кроме того, идет поиск технологий и управленческих решений для устойчивого использования внутренних водоемов: от рек и водохранилищ (для энергетики) до озер и прудов (для аквакультуры и рекреационного туризма).

В Морской доктрине РФ, федеральном проекте «Вода России», а также в проекте новой Водной стратегии РФ до 2035 года уже отражена потребность в защите и восстановлении водных экосистем и сокращении загрязнений. Эти документы предполагают механизмы, позволяющие стимулировать рациональное использование водных ресурсов в промышленности, энергетике и городском сельском хозяйстве.

Из международных проектов РФ можно отметить «Чистые реки БРИКС» — инициативу, сфокусированную на улучшении состояния водных бассейнов стран БРИКС и предотвращении их загрязнения. Она позволяет обмениваться передовыми технологиями и тиражируемыми готовыми решениями. «Ввиду удаленности и масштабности проектов развитие "синей экономики" потребует значительных инвестиций. Необходимость в привлечении ответственного финансирования, в том числе с помощью "синих" облигаций, может сблизить Россию с другими странами БРИКС. В этой ситуации у России есть возможность не просто следовать мировым тенденциям устойчивой экономики и быть ведомой, а быть лидирующей экономикой»,— отмечают Аглая Кокурина из Высшей школы экономики и главный экономист Банка России Давид Монастырский.

В 2024 году в России появилась первая частная инициатива интеграции инфраструктуры «синей экономики» — Ассоциация экономики океанов — проект, объединяющий знания ученых и ресурсы бизнеса для создания решений по изучению и сохранению океана. В рамках проекта при экспертной поддержке РСХБ и ЦМИ МГУ им. М. В. Ломоносова создана карта инновационной экосистемы «синей экономики» России. В нее включено более 60 участников, которые вносят вклад в развитие инноваций в области океанов.

Новые инструменты финансирования

Растущая популярность «синей экономики» обусловила формирование особых финансовых механизмов, один из которых — «синие» облигации, средства от размещения которых направляются на проекты в сфере охраны, восстановления и рационального использования водных ресурсов и прибрежных экосистем. Например, Республика Сейшельские Острова первой в мире выпустила суверенные «синие» облигации на $15 млн, Мальдивы разместили аналогичные бумаги на $40 млн. Привлеченные за счет них средства пошли на проекты устойчивого управления морскими ресурсами и предотвращение загрязнения океана.

Такие инструменты также используют международные организации, регуляторы и финансовые институты.

Всемирный банк запустил целую программу по выпуску «синих» облигаций в 2019 году, фокусируясь на борьбе с загрязнением пластиком.

Северный инвестиционный банк в 2019–2020 годах эмитировал Nordic-Baltic Blue Bond на сумму более $300 млн, а Банк Китая в 2020 году представил коммерческие «синие» облигации на $900 млн для сохранения океанических экосистем. В 2024 году французская Saur Group выпустила «синие» облигации объемом €500 млн, чтобы финансировать опреснение, очистку сточных вод и другие водохозяйственные проекты.

В России отдельной таксономии «синих» проектов на законодательном уровне пока не сформировано. Однако практика «зеленых» облигаций и других долговых инструментов, связанных с устойчивым развитием, уже существует и применяется, включая проекты в водной сфере. Например, в 2022 году ВЭБ.РФ выпустил первые «зеленые» облигации на 150 млн руб. для проекта модернизации системы водоснабжения и водоотведения Южно-Сахалинска. На апрель 2024 года снижение потерь воды благодаря ему сократилось более чем вдвое, а удельное количество аварий и засоров на сетях водоотведения — втрое.

Решения и инновации

Среди технологий «синей экономики» выделяют системы оборотного и замкнутого цикла водоснабжения. Они позволяют многократно использовать одну и ту же воду, сводя к минимуму забор свежей воды. Это не только снижает нагрузку на местные водные объекты, но и помогает крупным водопользователям экономить на платежах за воду.

Российские металлургические и горнодобывающие компании уже делают шаги в этом направлении. Например, «Норильский никель» в последние годы перешел к повторному использованию 82–83% воды на ключевых производственных объектах; «Северсталь» отчитывается о 98% оборотной воды; «Полюс» сообщает, что более 90% воды в его технологических процессах — повторно используемая. Для компаний это не только прямое сокращение расходов, но и дополнительная гарантия стабильного водоснабжения во время возможного дефицита ресурсов, вызванного природно-климатическими факторами.

Еще одно технологическое направление — природно-климатические решения, восстанавливающие или поддерживающие экосистемы, которые аккумулируют углерод и улучшают качество воды. Это может быть восстановление водно-болотных угодий, посадка мангровых лесов, создание искусственных нерестилищ, реабилитация береговых зон. Такие проекты уже включают в себя не только экологическую, но и климатическую компоненту: от сокращения выбросов парниковых газов до адаптации местной инфраструктуры к экстремальной погоде.

Например, проект Delta Blue Carbon в Пакистане спасает мангровые леса, которые были обширно вырублены и деградировали. Посадка около 10 млн саженцев за шесть лет позволила сформировать «углеродные ловушки» и одновременно улучшить рыбный промысел в прибрежной зоне. В Швеции пилотируется проект укрытия дна слоем песка и гравия, после чего высаживаются морские травы, которые помогают бороться с замутнением воды и восстанавливать биоразнообразие. В Китае, в дельте реки Янцзы, реализуется масштабная программа восстановления водно-болотных угодий, которая улучшает гидрологический режим и увеличивает популяцию рыб и растений, а компания-инвестор получает дополнительные «углеродные кредиты» благодаря положительному климатическому эффекту.

В России схожие решения начали применять крупные энергетические компании и промышленные холдинги. «РусГидро», например, представила проект по исследованию углеродного баланса водохранилищ, доказав, что они могут поглощать углерод. А «Русал» запустил пилотный проект по обводнению осушенных торфяных месторождений, снижая выбросы и повышая способности экосистем к удержанию СО 2 .

Риски и возможности бизнеса, связанные с пресноводными и морскими средами Выйти из полноэкранного режима Риски Возможности Изменение качества и свойств водывследствие изменения климата Конкурентные преимущества ведениядеятельности в водообеспеченныхрегионах Снижение конкурентоспособностив связи с дефицитом водных ресурсовдля производства Доступ к «зеленому», «синему»и смешанному финансированию Увеличение платы за водопользование,ужесточение нормативов качества воды Приоритетный доступ к водным объектамв связи с внедрением водосберегающих НДТ и других перспективных технологий Ограничение доступа к использованиюводных объектов Сокращение затрат на водопользованиев связи с внедрением замкнутых водныхциклов на производстве Ответственность за загрязнениепресноводных и морских акваторийвследствие хозяйственной деятельности Разработка корпоративных планов адаптациик изменению климата, взаимодействиес другими водопользователями, властями и международными организациями Открыть в новом окне Источник: Kept.

Оценка водного риска

Аналитики Kept выделяют набор как рисков, так и возможностей бизнеса, связанных со взаимодействием с морской и пресноводной средой (см. таблицу).

Чтобы стать «дружественными воде», компаниям приходится внедрять не только технологические, но и управленческие новшества.

Среди последних выделяют разработку водных или морских стратегий, в которых учитывается рост экстремальных погодных явлений, изменение уровня моря, пересыхание рек. Также необходим анализ водных рисков — как физических факторов (засухи, паводки, увеличение солености воды), так и переходных (политические, технологические, рыночные, репутационные). Качественная водная политика требует соответствующих метрик и показателей. Многие компании переходят к оценке «водного следа» на единицу продукции, что дает более полную картину использования воды на всей цепочке создания стоимости.

Не менее важна и отчетность. Международные стандарты (GRI 303, SASB Water, рекомендации CDP и другие) стимулируют бизнес к прозрачности и повышают инвестиционную привлекательность. Все чаще речь идет о «водно-климатической отчетности», позволяющей увидеть, как именно предприятие реагирует на водный стресс и глобальное потепление.

Между тем включение принципов «синей экономики» в корпоративное управление способно дать российским компаниям набор конкурентных преимуществ. Например:

устойчивость бизнеса — снижение зависимости от перебоев в водоснабжении и форс-мажоров, связанных с климатом;

экономия и оптимизация — замкнутые циклы водопользования и модернизированные очистные сооружения в долгосрочной перспективе снижают расходы;

доступ к новому капиталу — «синие» и «зеленые» инструменты финансирования открывают доступ к специальным фондам и облигационным рынкам;

поддержание репутации — инвесторы и потребители все чаще обращают внимание на ESG-профиль компании, а водные аспекты — одна из ключевых метрик;

возможность экспорта новых технологий — глобальный рынок управленческих и технологических решений в области водных ресурсов быстро растет, и Россия может предлагать собственные инновации.

Для российских компаний актуален комплексный подход, при котором «синяя экономика» интегрируется в традиционные бизнес-процессы, инвестиционные решения и ESG-стратегии. Но по мере обострения климатических вызовов и ужесточения экологических требований бизнес столкнется с новыми вызовами в вопросах эффективного водопользования и охраны морских акваторий. И чем быстрее руководители предприятий увидят в «синей экономике» ресурс для конкурентного роста, тем легче им будет адаптироваться к новой реальности, где грамотное управление водными ресурсами превращается в настоящий стратегический актив.

В долгосрочной перспективе именно водный фактор может стать одним из определяющих для выживания и процветания многих секторов экономики: от сельского хозяйства до судоходства, от энергетики до пищевой промышленности. И если вовремя включиться в эту повестку, российский бизнес получит шанс стать одним из передовых игроков на глобальном рынке соответствующих технологий и решений, заключают в Kept.

Этот текст — часть проекта ИД «Коммерсантъ», посвященного трендам бизнеса и финансового рынка. Еще больше лонгридов с анализом ключевых отраслей российской экономики, экспертных интервью и авторских колонок — на странице Review.

Василий Еремеев